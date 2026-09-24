Las obras y universos visuales de Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Claude Monet, Gustav Klimt y Katsushika Hokusai forman parte de “Genios del Arte – The Experience”, una propuesta inmersiva instalada en el cuarto piso de Plaza San Miguel.

El recorrido, que también incluye un espacio dedicado al Pop Art, utiliza proyecciones de gran formato, música, efectos visuales, realidad virtual y recursos escénicos para presentar distintas épocas y estilos artísticos fuera del formato tradicional de una exposición.

¿Qué incluye “Genios del Arte”?

La experiencia tiene una duración aproximada de 60 minutos y está dividida en distintos ambientes inspirados en los artistas seleccionados.

El público puede desplazarse mientras las imágenes se proyectan sobre paredes y otras superficies, generando una sensación envolvente mediante recursos audiovisuales.

La propuesta incorpora además ilusiones ópticas, realidad virtual, actores en vivo y segmentos de teatro inmersivo, según la información difundida sobre el evento.

Van Gogh, Monet y Da Vinci en formato inmersivo

Uno de los ambientes está inspirado en el universo visual de Van Gogh, mientras otros recrean elementos vinculados con las obras de Monet, Da Vinci, Klimt y Hokusai.

El objetivo no es exhibir obras originales, sino reinterpretar sus estilos y composiciones mediante imágenes digitales, movimiento, sonido y proyecciones de gran escala.

También se incluye un espacio dedicado al Pop Art, con lo que el recorrido reúne referencias de distintos periodos de la historia del arte.

La experiencia llega desde Italia

La propuesta ha sido presentada como una experiencia llegada desde Italia y adaptada para su temporada en Lima. Andina y otros medios locales reportaron ese origen al anunciar su instalación en Plaza San Miguel.

En Lima, el formato busca acercar obras y referentes conocidos del arte a públicos que prefieren experiencias audiovisuales e interactivas.

La muestra también incorpora espacios concebidos para fotografías y contenido digital, convirtiendo la participación del visitante en parte del recorrido.

Una muestra pensada para públicos diversos

“Genios del Arte” está dirigida tanto a personas familiarizadas con los artistas incluidos como a visitantes que buscan una aproximación más accesible y tecnológica.

La combinación de recursos digitales y escénicos permite recorrer diferentes estilos sin seguir necesariamente el formato de una exposición histórica o académica.

El Diario Oficial El Peruano señala que la propuesta busca modificar la relación tradicional entre el espectador y las obras al presentar imágenes en gran formato y permitir que el visitante se mueva dentro de cada ambiente.

¿Hasta cuándo estará “Genios del Arte” en Lima?

La temporada de “Genios del Arte – The Experience” permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2026 en el cuarto piso del centro comercial Plaza San Miguel, sobre el Patio de Comidas.

Las entradas se encuentran disponibles mediante Joinnus. Fuentes de cartelera reportan precios desde S/39, dependiendo de la fecha y categoría elegida.