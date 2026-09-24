El reconocido actor Bruno Odar protagonizará la puesta en escena de “Informe para una academia”, una adaptación teatral del relato homónimo de Franz Kafka que se estrenará el próximo viernes 2 de octubre en el Teatro Ricardo Blume.

La obra, producida por Aranwa Teatro, presenta la transformación de Rotpeter, un simio capturado en África Occidental que adopta la condición humana como una estrategia de supervivencia y búsqueda de libertad.

La propuesta escénica

Bajo la dirección de Lucho Tuesta, quien también estuvo a cargo de la adaptación, la pieza se desarrolla como un monólogo dramático de 65 minutos. Según la descripción de la producción, el montaje utiliza un estilo de “verso libre” en su diálogos para otorgar al protagonista un ritmo de habla que evoque su naturaleza no humana.

El trabajo interpretativo de Odar se centra en un despliegue físico y vocal que documenta la transición del animal hacia la sociedad humana.

Detalles de la temporada

La temporada se llevará a cabo en el Teatro Ricardo Blume, ubicado en el Jr. Huiracocha 2160, en el distrito de Jesús María.

Las funciones están programadas para los días viernes y sábados a las 8:00 p.m., y los domingos a las 7:00 p.m. Las entradas estarán disponibles a través de los canales oficiales del teatro y la productora.