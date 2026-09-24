Un joven permaneció por más de tres horas dentro de la discoteca Esencia, ubicada en pleno centro de Huancayo, luego de que personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo clausurara el establecimiento y soldara su puerta principal.

Alexander Soza señaló que alquila una habitación en el cuarto piso del inmueble y que quedó encerrado desde aproximadamente las 6:30 de la mañana. Según relató, había bajado para buscar sus alimentos y desayunar, pero al intentar salir se encontró con la puerta soldada.

El joven también indicó que debía trasladarse a otro de sus centros de trabajo y que no escuchó que tocaran la puerta o realizaran alguna advertencia antes de que fuera soldada. Tras conseguir salir del inmueble, anunció que denunciará lo ocurrido.

Encargado cuestiona clausura

Samuel Quispe, encargado del establecimiento, afirmó que la noche anterior, alrededor de las 10:00 p m., el local había sido fiscalizado y recibió una papeleta. Sin embargo, sostuvo que no se les habría notificado sobre una clausura y cuestionó la rapidez con la que se realizó la soldadura de las puertas.

Inicialmente, según explicó, se les habría solicitado un mandato judicial para permitir la apertura del establecimiento. Posteriormente, personal intentó levantar la puerta enrollable sin retirar la soldadura, pero al no conseguirlo utilizaron sierras para cortar puntos específicos y permitir el acceso.

El encargado calificó la intervención como un presunto abuso de autoridad y aseguró que el establecimiento cuenta con licencia de funcionamiento y documentación relacionada con la seguridad del local. También afirmó que las cámaras de vigilancia podrían demostrar que no manipularon las puertas como se les atribuye.

Municipalidad sostiene que puerta fue manipulada

Por su parte, el gerente de Seguridad Ciudadana, César Justo Ramos Chahuayllo, sostuvo que la puerta habría sido manipulada y desoldada para permitir el ingreso al establecimiento, por lo que solicitó revisar las cámaras de seguridad para determinar lo ocurrido.

El funcionario también afirmó que el local no contaría con certificado ITSE y señaló que personalmente habría realizado la verificación correspondiente ante Indecopi.

Luego del incidente, las puertas del establecimiento fueron nuevamente soldadas, mientras continúa la controversia entre los responsables del local y la Municipalidad Provincial de Huancayo respecto a la clausura y las condiciones de seguridad del establecimiento.