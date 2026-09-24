Arequipa: operan a paciente con cáncer de próstata con asistencia de un robot

Un paciente de 46 años con cáncer de próstata fue operado con asistencia de un robot en Arequipa, en una intervención realizada en la Clínica San Juan de Dios.

La operación consistió en una prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica, procedimiento en el que se extraen la próstata y las vesículas seminales. También se retiraron ganglios de la zona pélvica para evaluar si el cáncer se había extendido.

Para la intervención se utilizó por primera vez en la clínica el robot Versius, un sistema desarrollado por la empresa británica CMR Surgical. El equipo cuenta con cuatro brazos independientes que son controlados por el cirujano desde una consola.

A diferencia de una cirugía convencional, el especialista puede observar el área intervenida mediante una cámara en 3D y alta definición, mientras maneja los instrumentos robóticos a través de pequeñas incisiones.

Según el urólogo Renato Málaga, coordinador del área de Urología, el sistema permite una mayor visualización del campo quirúrgico y movimientos más precisos durante la intervención.

La clínica informó que este tipo de cirugía puede facilitar una recuperación menos invasiva. Sin embargo, la evolución del paciente depende de su condición y de las características de cada procedimiento.

Esta intervención fue presentada por la Clínica San Juan de Dios como la primera cirugía robótica realizada fuera de Lima. El robot Versius también será utilizado en procedimientos de cirugía general, urología, ginecología y cirugía torácica.