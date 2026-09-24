Una madre de familia viene luchando por recuperarse tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Kimberly Munayco Aguirre es una de las víctimas del ataque criminal perpetrado la noche del último sábado en la avenida Centenario, en el distrito de Grocio Prado. La mujer desde esa fecha esta hospitaliza aferrándose a la vida, mientras que el presunto autor del disparo continúa en calidad de detenido.

Apoyo a víctima

La joven salió de su vivienda, cargando en brazos a su bebé de un año de nacido, y luego de un breve paseo regresaba a bordo de un mototaxi para estar con su familia. Sin embargo, a pocos minutos de su destino ocurre una balacera, que dejó un muerto y dos personas heridas. Kimberly fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego en la cabeza, siendo llevada al hospital San José, donde estuvo hospitalizada.

Tres días después fue traslada a una clínica local para una intervención quirúrgica. Ella esta respondiendo al procedimiento médico, ya no cuenta con respirador mecánico, aunque aún necesitará de una segunda cirugía. Su familia está solicitando apoyo de la comunidad para afrontar los gastos del tratamiento, para la recuperación de la joven madre. Cualquier ayuda puede realizarse al 925158803.

Cabe indicar que el autor de los disparos permanece detenido en la sede del Depincri para las diligencias de ley.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO