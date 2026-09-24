Un nuevo monitoreo satelital reveló la presencia de decenas de dragas utilizadas presuntamente para la extracción de oro en el río Pachitea, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco.

El reporte fue elaborado por la plataforma RAMI (Radar Mining Monitoring), de Conservación Amazónica (ACCA), a partir de imágenes satelitales correspondientes a agosto. Los registros permitieron identificar infraestructura vinculada a actividades mineras en diferentes sectores del río, principalmente en los distritos de Puerto Inca y Yuyapichis.

En total, fueron detectadas 43 dragas mineras durante el periodo de monitoreo. Desde ACCA señalaron que anteriormente no se había registrado la presencia de actividad minera en el río Pachitea con este nivel de precisión.

El hallazgo genera preocupación debido al impacto que este tipo de actividad puede ocasionar sobre los ecosistemas amazónicos y los recursos hídricos de la zona.

También reportan actividad minera en otras regiones

El monitoreo de ACCA también identificó nuevos registros de minería aurífera en Amazonas y Madre de Dios.

En Amazonas fueron detectadas 22 dragas en el río Cenepa y 17 en el río Marañón, principalmente en sectores de los distritos de El Cenepa, en Condorcanqui, e Imaza, en Bagua. Además, se identificaron cuatro zonas mineras que abarcan 3.77 hectáreas.

En Madre de Dios, las alertas estuvieron relacionadas principalmente con pérdida de cobertura forestal atribuida a minería. En agosto se reportó afectación de 0.35 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y otras 1.68 hectáreas dentro del área protegida.

Asimismo, se registraron 56 alertas en la comunidad nativa Kotsimba, con una afectación de 1.61 hectáreas, y 15 reportes adicionales en la concesión minera bloqueada Víctor Aaron I, donde la pérdida de cobertura alcanzó 1.31 hectáreas.