Decenas de alumnos, docentes, padres de familia y vecinos se encuentran expuestos a un grave peligro, debido a la presencia de un forado ubicado en la intersección de la calle Eduardo Vázquez con la transversal Tumbes, en Sullana, zona por donde se hallan situados dos colegios por donde transitan a diario los estudiantes.

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Ante esto, la Municipalidad de Sullana, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, exigió a la EPS Grau adoptar medidas inmediatas para subsanar dicho forado, cuya atención continúa pendiente pese a la exhortación realizada por la comuna el pasado 13 de julio.

Durante una nueva inspección, el personal fiscalizador constató que la deficiencia persiste y advirtió que esta situación representa un peligro inminente para la seguridad y transitabilidad peatonal y vehicular en la zona.

Ante el incumplimiento de la exhortación previa, la municipalidad le impuso una sanción equivalente al 200 % de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria).