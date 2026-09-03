Sicarios lo ultimaron cuando salía de trabajar en la provincia de Sullana
Sicarios lo ultimaron cuando salía de trabajar en la provincia de Sullana

Un repartidor de gaseosas de 20 años, fue asesinado a balazos por sicarios que se trasladaban a bordo de una mototaxi que lo interceptaron en el distrito de Bellavista, .

El ataque ocurrió la noche del miércoles 2 de agosto, cuando la víctima identificada como Andy Alexander Silva Vargas, había salido de trabajar en una fábrica de gaseosas. Al llegar a la intersección de la calle Lidia Cruz Arévalo con el dren del asentamiento Jorge Basadre, fue atacado de varios disparos.

Los vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa, pero llegó sin signos vitales. El caso está a cargo de los agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de esta localidad.

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