Un repartidor de gaseosas de 20 años, fue asesinado a balazos por sicarios que se trasladaban a bordo de una mototaxi que lo interceptaron en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

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El ataque ocurrió la noche del miércoles 2 de agosto, cuando la víctima identificada como Andy Alexander Silva Vargas, había salido de trabajar en una fábrica de gaseosas. Al llegar a la intersección de la calle Lidia Cruz Arévalo con el dren del asentamiento Jorge Basadre, fue atacado de varios disparos.

Los vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa, pero llegó sin signos vitales. El caso está a cargo de los agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de esta localidad.