Personal de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Sullana, realizó el estado y la disponibilidad de los bienes de ayuda humanitaria resguardados en los almacenes municipales en los distritos de Querecotillo y Marcavelica con miras a la atención de contingencias ante el anunciado Fenómeno El Niño.

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La intervención estuvo encabezada por el fiscal adjunto Kevin Antón Siancas y contó con la concurrencia de representantes de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de las municipalidades de Sullana, Querecotillo y Marcavelica; además, del Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL).

En dichos lugares verificaron el almacenamiento de calaminas, planchas de triplay, colchones de una plaza, camas plegables, recipientes plásticos, herramientas, ollas metálicas, machetes, sacos terreros, carretillas tipo buggie y otros bienes.