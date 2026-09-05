Diversas conexiones eléctricas clandestinas fueron retiradas tras un operativo realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito, Enosa y la Policía Nacional en diversos sectores de la provincia de Sullana.

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En las urbanizaciones populares Nueva Sullana, Sol Brillante, Las Casuarinas del Chira y Cielo Azul, cortaron e incautaron cables de baja tensión conectados de forma irregular a la red pública.

Asimismo, en un inmueble de Nuevo Horizonte, las autoridades detectaron una conexión anómala en el medidor y derivaciones hacia viviendas adyacentes. Tras retirar el cableado no autorizado, los técnicos restablecieron el servicio de luz únicamente para el predio titular.

Por otro lado, en el sector “Mamá Rosa”, retiraron un cable matriz adaptado a un poste frente a la Subregión de Salud; además de dos conexiones, una subterránea y otra aérea, enlazadas a un transformador. Mientras todo el material incautado fue derivado a los almacenes de ENOSA.