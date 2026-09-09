William Furlong, director de la institución educativa Carlos Augusto Salaverry de Sullana que funciona en la parte posterior de otra escuela, denunció que los alumnos vienen sufriendo por la picaduras de pulgas y temen que contraigan alguna enfermedad.

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“Hay una proliferación de insectos que llegan acá (al colegio), porque es un campo abierto. No hay seguridad y los animales pueden entrar y salir de acá. Esto ha traído una plaga tremenda de pulgas y los alumnos están siendo afectados” dijo muy preocupado Furlong.

Cuestionó el poco interés de la Dirección Subregional de Salud “Luciano Castillo Colonna”, debido a que les comunicaron este problema hace casi 15 días. “He oficiado a la Sub Región de Salud desde la semana antepasada y hasta ahora no se acerca una sola persona para averiguar si estamos vivos o muertos. También llamamos al director de la UGEL para que nos ayude y no tuvimos la suerte que nos conteste. Realmente nos sentimos solos”, indicó Furlong.

A este problema se suma que los alumnos estudian en un colegio que no es el suyo y en aulas prefabricadas y sufren un fuerte calor en clases. A esto se suma la falta de agua y otros problemas que registra dicho plantel.