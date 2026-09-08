El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé temperaturas altas para los próximos meses, que podrían llegar a una sensación térmica de 40 °C, y la persistencia en periodos continuos por más de cinco días.

El especialista en meteorología, Héctor Yauri, señaló que el impacto térmico ya se siente en la costa peruana, cuyas temperaturas han rozado o superado los 37 °C a 38 °C de temperatura ambiental, además que, para los meses de octubre y noviembre, con la proximidad de la primavera y la llegada de masas de aire cálido a la costa, se prevé que la sensación térmica aumente de forma considerable.

“Es probable que en octubre o noviembre tengamos una sensación térmica muy alta porque la mayoría estamos a 35 °C sobre la zona de Piura, y en otra parte de la costa el promedio”, precisó Yauri.

Ante esta situación, dijo que la preocupación se debe a que las altas temperaturas podrían presentarse por un periodo prolongado.

“Va por el lado de no días puntuales de que podamos alcanzar esos valores, sino períodos de más de 5 días cuando superemos los 36 °C, por ejemplo. Si tenemos un período de 5 o 6 días con el cual superemos los 36 °C de temperatura máxima, pues ahí estaríamos bastante complicados, y tal vez esté el problema de un golpe de calor”, explicó el especialista.