Las autoridades participaron de una reunión del Comité de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de Sullana, donde abordaron la necesidad de implementar una Unidad Policial Especializada de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios en esta provincia.

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La reunión tuvo como finalidad solicitar al director de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), Walter Bryan Erick Ramos Gómez, la implementación de esta dependencia policial, considerando que actualmente Sullana no cuenta con una unidad especializada para atender este tipo de investigaciones.

Durante la reunión informaron que la ausencia de una dependencia especializada viene afectando la atención de más de 120 expedientes, situación que requiere la adopción de medidas para fortalecer la investigación y persecución de los delitos de corrupción de funcionarios.

En su participación, el fiscal superior César Aguilar Cosme, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, destacó la importancia de contar con una unidad especializada en Sullana que permita fortalecer el trabajo articulado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, así como mejorar la atención de las investigaciones vinculadas a delitos contra la administración pública.

La reunión fue presidida por el titular de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Li Córdova y contó con la participación del general PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la Región Policial Piura; el coronel José Valer Mayhuasca, jefe de la División de Orden Público y Seguridad; el mayor PNP Francisco Acosta Negrete, jefe de la Dirección Contra la Corrupción de Piura; el director de la Defensa Pública, Gregorio Alexander Purizaca Vignolo y el administrador del Módulo Penal, Sebastián Elera Sánchez.