Las autoridades realizaron un operativo a diversos vehículos en la carretera Panamericana Norte en el distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, donde dispusieron el internamiento de un vehículo.

[PUEDES VER: Impulsan la implementación de la Unidad Policial Anticorrupción en Sullana]

La intervención fue conducida por la fiscal adjunta Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto a personal de la Municipalidad de Ignacio Escudero, Policía, SUTRAN y Aduanas, a la altura del Puente La Manuela. Según informaron, el objetivo fue prevenir el delito de producción de peligro en el servicio público de transporte y combatir el contrabando tipificado.

Durante el despliegue, las autoridades intervinieron un vehículo que circulaba sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual fue trasladado al depósito municipal.

En paralelo, la SUTRAN y Aduanas fiscalizaron buses interprovinciales, motocicletas y camiones de carga pesada. Por su parte, la Policía de Carreteras de Marcavelica ejecutó controles de identidad que arrojaron resultado negativo para requisitorias y trata de menores.