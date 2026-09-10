El Niño Costero ya ingresó a fase extraordinaria en el Perú debido al incremento de la temperatura superficial del mar, informó el Senamhi. Sin embargo, el país todavía se encuentra en condiciones secas y las lluvias intensas aún no se manifiestan.

El especialista Nelson Quispe explicó que el calentamiento del mar ya está elevando las temperaturas, especialmente en la costa norte. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad alcanzan actualmente máximas de hasta 37 °C, cuando en condiciones sin El Niño Costero suelen registrar entre 30 °C y 32 °C.

“Estamos observando temperaturas bastante altas para esta época del año, principalmente en la costa norte”, explicó el especialista del Senamhi. El experto señaló que este comportamiento está relacionado con el calentamiento anómalo del mar.

Y el océano muestra cifras todavía más llamativas. De acuerdo con información del Imarpe, al 8 de septiembre la mayor anomalía de temperatura superficial se registró frente a Negritos, en Piura, con +8,51 °C respecto de sus valores normales. En Paita la anomalía alcanzó +7,4 °C, mientras que en Chicama llegó a +5,7 °C y en San José, a +5,2 °C.

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EN AUMENTO

El escenario podría volverse más extremo en los próximos meses. Quispe señaló que las temperaturas continuarán aumentando con la llegada de la primavera, cuyo inicio está previsto para el 22 de septiembre, y podrían bordear los 40 °C durante febrero y marzo de 2027.

El escenario podría cambiar en los próximos meses. Senamhi estima que las aguas cálidas se aproximarán progresivamente al litoral. En noviembre, el calentamiento alcanzaría principalmente Tumbes y Piura; en diciembre, se extendería hacia Lambayeque y La Libertad. Las lluvias empezarían entonces a ganar presencia.

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El periodo de mayor atención será el verano de 2027. Las precipitaciones podrían intensificarse entre enero y marzo, cuando coincidan las aguas cálidas con la temporada habitual de lluvias.

“Las condiciones están dadas para que las lluvias vayan incrementándose progresivamente”, explicó Quispe, quien precisó que el comportamiento dependerá de cómo evolucione el calentamiento del océano durante los próximos meses.

Mientras tanto, el calor continuará. Senamhi prevé temperaturas elevadas durante la primavera y no descarta que en la costa norte se alcancen valores cercanos a los 40 °C durante el verano. El desafío ahora es aprovechar los meses previos a las lluvias para reforzar las medidas de prevención en las zonas más vulnerables.