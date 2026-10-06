Melany O. C., de 36 años, quien tenía más de ocho meses de embarazo, falleció junto con su bebé luego de sufrir una grave complicación cuando inició el trabajo de parto en el hospital Honorio Delgado Espinoza. Durante la atención presentó dificultades para respirar y su estado se agravó rápidamente.

La madre de la fallecida narró que Melany ingresó el último domingo por la emergencia del hospital acompañada de una amiga y la tarde de ayer ingresó a la sala de partos. Mientras era evaluada por el personal médico, su estado se deterioró rápidamente, sin dar mayor margen para controlar la emergencia durante el parto.

Según la información recabada, durante toda la gestación no habría acudido a controles prenatales, por lo que tampoco se había detectado previamente un problema cardíaco que, de acuerdo con la evaluación médica inicial, habría padecido sin saberlo.

“Tenía un problema del corazón de fondo y nadie lo sabía. Ella tampoco lo sabía”, explicó un médico, quien señaló que la ausencia de controles durante el embarazo constituye un factor de riesgo, pues impide detectar a tiempo enfermedades que pueden complicarse conforme avanza la gestación. No obstante, se espera el traslado de los cuerpos a la morgue para la necropsia que determinará la causa de muerte.

De acuerdo con la información dada por la madre, su hija mantuvo su embarazo con mucha reserva y no comunicaba mayores detalles sobre su estado. Incluso dijo que recién hace un mes de enteraron de la gestación de Melany quién le dijo que no acudió a evaluaciones médicas periódicas durante su gestación.

Desconocían también quién es el padre del bebé y si en algún momento tuvo interés por saber el estado de salud de la gestante.

Melany vivía en el distrito de Yura y su muerte junto a la de su bebé, es el primer caso registrado este año en el nosocomio regional, a nivel regional sería la cuarta muerte materna ocurrida en lo que va del año.