Un camión quedó atrapado la mañana de este martes bajo el baipás de la avenida Arequipa, a la altura de la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro.

El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro. En las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se observa cómo el conductor ingresó al paso a desnivel sin considerar que la altura máxima permitida es de 3,20 metros.

Las imágenes muestran que el camión impactó con fuerza contra la estructura y quedó atascado, sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia, que fue reportada minutos después del mediodía de este martes 20 de octubre.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas ni víctimas mortales.

A raíz del incidente, el tránsito por el baipás de la avenida Arequipa, en dirección al Cercado de Lima, permaneció restringido hasta que el camión fue retirado mediante una grúa.

A través de un comunicado, la Municipalidad de San Isidro indicó que movilizó una unidad de Rescate, agentes del Serenazgo y personal de Tránsito para atender la emergencia. Este último equipo, según precisó, “realizó las coordinaciones para el cierre de la vía por seguridad”.

“También se coordinó con el equipo de Limpieza Pública para retirar las piedras y los restos de cemento que cayeron a consecuencia del choque”, señaló el municipio.