Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular a la Alcaldía de Lima, recurrió a la música para iniciar su participación durante el debate electoral 2026.

El postulante comenzó su discurso sobre su visión de la capital interpretando una conocida canción de Chacalón.

Daza cantó parte de “Soy provinciano” antes de continuar con su intervención ante los demás participantes del debate.

“Soy muchacho provinciano. Me levanto muy temprano para ir con mis hermanos. Ay, ay, ay, ay a trabajar” , cantó el candidato durante su participación.

Tras interpretar el fragmento, Daza continuó con su discurso como parte de la jornada de debate entre los postulantes a la Alcaldía de Lima.