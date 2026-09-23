En el debate electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista Peruano, Mónica Yaya Luyo, propuso la adquisición del sistema Pegasus para acceder a las comunicaciones de criminales y sicarios.

“Como candidata a la alcaldía he solicitado a la presidenta de la República la pronta adquisición de este sistema para salvar la vida de los peruanos”, afirmó.

Luego continuó con: “no podemos esperar hasta el año 2027 cuando yo sea alcaldesa, para empezar a prevenir estas muertes”

En materia de transporte, Yaya Luyo planteó un nuevo diseño de las líneas del tren eléctrico que incluya a los vecinos de Huaycán, Puente Piedra, Chosica, Lurín y Pachacamac, además de convocar a una licitación para ampliar los corredores metropolitanos.