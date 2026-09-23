La salsa tendrá una cita imperdible en Lima. Oscar D’ León, Roberto Blades, Eddie Santiago, La India, Luis Enrique, Rey Ruiz, José Alberto “El Canario”, Los Van Van, Charlie Cardona, Maelo Ruiz, Luisito Carrión, David Pabón, Willie Rosario y su orquesta, Tony Vega, Porfi Baloa y sus Adolescentes y Grupo Galé son algunas de las grandes estrellas que llegarán para formar parte del Salsa Lima Festival, que se realizará el sábado 29 de mayo de 2027 en el Estadio San Marcos. Las entradas estarán a la venta en Teleticket a partir de los días 25.26 y 27 de septiembre.

La cartelera reunirá a 20 artistas de primer nivel, convirtiéndo esta edición en un gran encuentro de leyendas, voces y orquestas que han marcado la historia de la salsa. Y todavía hay más: dos artistas invitados sorpresa serán anunciados próximamente, completando un cartel pensado para los verdaderos amantes del género.

Pero las estrellas no serán la única gran atracción. El Salsa Lima Festival tendrá dos escenarios principales, una innovadora propuesta que permitirá reducir al mínimo los tiempos de espera entre la presentación de cada artista.

EDDIE SANTIAGO REGRESA DESPUÉS DE 13 AÑOS

Uno de los reencuentros más esperados será el de Eddie Santiago, quien volverá a Perú después de 13 años de ausencia. El reconocido salsero puertorriqueño, una de las voces más representativas de la salsa romántica, llegará para reencontrarse con sus seguidores y revivir sus grandes clásicos como “Lluvia”, “Todo empezó”, “Insaciable”, “Qué locura enamorarme de ti”, “Mía” y “Todo por tu amor”, entre otros éxitos que marcaron a toda una generación. Su presentación será, sin duda, uno de los momentos más esperados del Salsa Lima Festival.