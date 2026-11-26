Ocho celulares reportados como robados fueron encontrados por la Policía Nacional en varios puestos de servicio técnico del centro comercial San Gabriel, ubicado en la avenida Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa. Durante el operativo, tres personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el delito de receptación.

La intervención estuvo a cargo de agentes del Grupo Terna, quienes inspeccionaron diferentes stands como parte del operativo denominado “Terminales Móviles 2026”. Al revisar los equipos, identificaron ocho celulares de distintas marcas que figuraban como sustraídos en la plataforma del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Además, los policías encontraron otro equipo cuya procedencia no pudo ser acreditada. En total, incautaron nueve celulares, valorizados aproximadamente en 8 mil soles.

La Policía señaló que los tres detenidos serían presuntos integrantes de la banda denominada “Los Recortadores de Cercado”. Sin embargo, su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades durante las investigaciones.

En una segunda intervención realizada en el Cercado, agentes de la comisaría de Palacio Viejo identificaron a un hombre de 24 años durante un control de identidad en el cruce de las avenidas Vidaurrazaga e Incas. Al consultar sus datos en el sistema policial ESINPOL, comprobaron que tenía una requisitoria vigente por el presunto delito de receptación agravada, solicitada por un juzgado unipersonal de Arequipa.