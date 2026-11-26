El periodo de mayor riesgo de incendios forestales en algunas zonas del Perú se habría ampliado de cuatro a nueve meses, debido a las sequías más frecuentes e intensas, la acumulación de vegetación seca y los fuertes vientos que favorecen la propagación del fuego. Esta situación aumenta la amenaza para los ecosistemas y obliga a las autoridades a reforzar las medidas de prevención durante más tiempo.

La advertencia fue realizada por María Isabel Manta Nolasco, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), quien explicó que las condiciones climáticas y la presencia de abundante material vegetal seco hacen que los incendios puedan producirse durante un periodo más prolongado del año.

La especialista también advirtió que existen zonas donde los incendios se repiten, lo que incrementa el deterioro de la cobertura natural y pone en riesgo la recuperación de los ecosistemas afectados.

Un ejemplo reciente es el incendio forestal que se registró el 21 de noviembre en las faldas del volcán Chachani, en el sector de Cabrerías, distrito de Cayma, en Arequipa. El fuego afectó aproximadamente 250 hectáreas de cobertura natural y obligó a movilizar brigadas durante varios días. Aunque las llamas fueron controladas, las autoridades continuaron vigilando la zona ante la posibilidad de que aparecieran nuevos focos.

Las características geográficas del lugar y las dificultades para acceder a determinados sectores complicaron las labores de control. Este tipo de emergencias evidencia los problemas que enfrentan los equiposde respuesta cuando el fuego se extiende por terrenos de difícil acceso.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Frente a este escenario, Manta Nolasco plantea que la prevención no debe limitarse a prohibir las quemas, sino que se necesita un manejo integral del fuego. Entre las medidas propuestas están establecer calendarios de quemas controladas según las condiciones meteorológicas, capacitar a las comunidades y retirar o aprovechar la vegetación seca que puede alimentar los incendios.

También plantea utilizar alternativas como el compost y el mulch para aprovechar los residuos vegetales sin recurrir a la quema.

Según el rector de la UNALM, Alberto Barrón López, la investigación científica debe utilizarse para anticipar estas emergencias. En esa línea, destacó el Índice de Peligro Meteorológico de Incendios Forestales, una herramienta que permite identificar condiciones climáticas favorables para la propagación del fuego y orientar las acciones preventivas.

Si el periodo de mayor riesgo puede alcanzar nueve meses, la preparación de brigadas, la vigilancia de zonas vulnerables y el manejo de la vegetación seca deben mantenerse durante una parte mucho más extensa del año.