Una inspección fiscal realizada el miércoles 14 de octubre en Cerro Copara, provincia de Nasca, permitió verificar la presencia de cuatro bocaminas, instalaciones rústicas y equipos vinculados a actividades mineras en un terreno de aproximadamente siete hectáreas. La diligencia contó con la participación de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, el Ministerio Público y la Policía Ambiental.

Actividades mineras

Durante el recorrido, las autoridades inspeccionaron diversas estructuras rústicas acondicionadas como habitaciones y cocina, además de maquinaria y equipos utilizados en las labores mineras desarrolladas en el sector.

Asimismo, se identificó a seis personas vinculadas con las actividades inspeccionadas. De acuerdo con la información proporcionada durante la diligencia, los intervenidos manifestaron trabajar para distintos responsables de las labores mineras.

En representación de la DDC Ica participaron el arqueólogo Cristiam Barrón Parado y el abogado Johan Neyra Escudero, quienes formaron parte de las acciones de verificación en el lugar.

Uno de los aspectos constatados durante la inspección fue que no se identificaron elementos culturales en la superficie del área recorrida. Del mismo modo, se verificó que las labores inspeccionadas se encuentran fuera del área de reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

La inspección permitió documentar las condiciones del área examinada y la presencia de infraestructura y equipos mineros.

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