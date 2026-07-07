La minería ilegal y el crecimiento de plantas de procesamiento de minerales en la provincia de Nasca vuelven a estar en el centro del debate tras la difusión de un reportaje de RT en Español, que recoge las denuncias de defensores del patrimonio y pobladores sobre las amenazas que enfrenta uno de los complejos arqueológicos más importantes del mundo.

Preocupación en la zona

Se expone que, pese a que las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa fueron declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en 1994, el área continúa enfrentando problemas relacionados con la minería ilegal, la invasiones de terrenos, botaderos de basura y otros.

Uno de los testimonios centrales del reportaje es el de la abogada Noemí Castañeda, quien cuestiona la falta de acciones de las autoridades para proteger el área arqueológica. Señala que la problemática no se limita únicamente a las excavaciones ilegales o las invasiones, sino también al crecimiento de la actividad minera alrededor del área protegida.

“Nosotros no estamos en contra del desarrollo económico de la minería, sino del hacinamiento de más de 130 plantas mineras ilegales que están aquí, en medio de la población, al costado de los ríos y en medio de la agricultura”, sostiene.

La abogada también advierte que las áreas de Cahuachi, las parcelas arqueológicas y los acueductos forman parte de la zona de amortiguamiento del patrimonio mundial y denuncia que continúan registrándose ocupaciones y construcciones pese a las restricciones existentes.

Durante el reportaje, Castañeda señala además que la zona bajo protección comprende más de 5.600 kilómetros cuadrados, superficie cuya delimitación volvió al centro del debate luego de la controversia generada por la reducción del área protegida anunciada por el Gobierno y posteriormente dejada sin efecto tras el rechazo de especialistas y organizaciones dedicadas a la defensa del patrimonio.

El equipo de RT también recorrió el Valle de Las Trancas, donde dirigentes locales denunciaron el crecimiento de la actividad minera en los últimos años.

Uno de los representantes de la zona aseguró que existen más de 21 plantas concentradoras de minerales instaladas en el centro poblado desde el año 2012.

El reportaje también muestra imágenes de relaves, campamentos y plantas de procesamiento ubicadas en sectores cercanos al área patrimonial, mientras especialistas advierten que la minería ilegal representa un riesgo permanente para la conservación del paisaje arqueológico.

Además de las Líneas de Nasca, la investigación pone especial atención en Cahuachi, considerado el mayor centro ceremonial de adobe del mundo. Arqueólogos entrevistados señalan que apenas se ha investigado alrededor del 10 % del complejo arqueológico y que la falta de inversión estatal limita las labores de conservación e investigación científica.

El reportaje concluye que las amenazas sobre el patrimonio arqueológico de Nasca continúan vigentes y que el crecimiento de la minería ilegal, junto con la expansión urbana y las invasiones, representan algunos de los principales desafíos para la conservación de un legado cultural único en el mundo, cuya protección sigue siendo motivo de preocupación entre especialistas, investigadores y ciudadanos.

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