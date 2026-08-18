El Rally Pisco 2026 dejó emociones, velocidad y adrenalina en los caminos de la provincia, pero también una historia que trasciende lo deportivo. El piloto Renzo Corse, durante su participación en la competencia, tuvo un percance en el que terminó impactando una señalización de tránsito instalada por la propia comunidad, provocando que esta fuera derribada y quedara inutilizada. Un hecho accidental propio de las exigencias de una competencia automovilística, pero que posteriormente tendría un desenlace digno de destacar.

Mensaje de responsabilidad

Lejos de desentenderse de lo ocurrido, Renzo Corse decidió asumir la responsabilidad y, en los días posteriores al rally, regresó hasta el lugar para reponer completamente la señalización dañada, llevando una nueva estructura para colocarla exactamente en el mismo punto.

“Si lo rompes, lo arreglas”, fue el mensaje que resumió esta acción, demostrando que la responsabilidad y el respeto por las comunidades deben estar presentes incluso después de cruzar la línea de meta.

La iniciativa del piloto ha sido muy elogiada por la comunidad pisqueña, que destacó el gesto como una muestra de respeto hacia los pobladores y hacia los espacios donde se desarrollan las competencias.

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