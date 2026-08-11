Pisco vuelve a celebrar a lo grande en el deporte motor. Los hermanos Santiago y Joaquín Aguayo hicieron historia en casa al conquistar el campeonato del Automóvil Club Peruano (ACP), luego de una temporada extraordinaria en la que se mantuvieron invictos en su categoría y lograron imponerse en todas las fechas del certamen. El esperado título llegó este domingo 9 de agosto, durante la gran final del Rally ACP 2026 disputada en territorio pisqueño.

Destacado rally

Ante su público y en los exigentes caminos de Pisco, Santiago Aguayo, como piloto, y su hermano Joaquín, cumplieron una actuación sobresaliente para quedarse con el primer lugar y sellar una campaña perfecta. La victoria tuvo además un significado especial para los hermanos pisqueños, quienes afrontaron la última fecha con el respaldo de toda una ciudad que esperaba verlos levantar el trofeo en casa.

La gran final reunió a las principales figuras del automovilismo nacional y puso a prueba la capacidad técnica de las tripulaciones en un recorrido marcado por la velocidad, precisión y estrategia. Sin embargo, Santiago y Joaquín Aguayo demostraron una vez más su conocimiento del terreno y su capacidad competitiva, imponiendo su ritmo y confirmándose como protagonistas absolutos de una temporada.

El campeonato representa también una revancha soñada para los hermanos Aguayo, quienes pudieron celebrar el título frente a familiares, amigos, aficionados y cientos de espectadores que acompañaron la jornada deportiva. “Hoy, en casa y frente a nuestra gente, conseguimos una revancha soñada”, expresó Santiago Aguayo.

Con el campeonato asegurado, Pisco celebra a sus nuevos campeones y reconoce el esfuerzo, dedicación y talento de los hermanos Santiago y Joaquín Aguayo. El piloto también agradeció a las marcas, equipos y personas que hicieron posible esta campaña triunfal.

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