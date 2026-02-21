En una acción de defensa del medio ambiente y protección de las áreas naturales protegidas, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ica, lideró un operativo de interdicción contra la minería ilegal al interior de la Reserva Nacional San Fernando, ubicada en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Delitos ambientales

La diligencia fue dirigida por el fiscal provincial Carlos Ochoa Flores, quien encabezó las acciones conjuntas con efectivos de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (UNIDPMA PNP Ica) y especialistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), reafirmando el rol conductor del Ministerio Público en la lucha contra los delitos ambientales.

Durante la intervención, realizada en el sector sur del cerro Huaricangana, las autoridades advirtieron la presencia de personas que huyeron del lugar al notar la presencia fiscal y policial. Tras el recorrido, se hallaron ocho campamentos mineros rústicos de aproximadamente 3 x 4 metros, construidos con materiales precarios, encontrándose en su interior colchones, frazadas y utensilios personales que evidenciaban ocupación reciente.

Asimismo, el equipo fiscal constató la existencia de una plataforma utilizada como cancha de mineral, bidones de agua y combustible, además de herramientas propias de la actividad minera ilegal. A pocos metros se ubicó un socavón de aproximadamente 1.7 metros de alto por 1.5 metros de ancho, con evidencias de explotación reciente, hallándose también cocina, utensilios y víveres en su interior.

El personal especializado de la Reserva Nacional San Fernando confirmó que toda actividad minera dentro de esta área natural protegida está prohibida, por lo que constituye actividad ilícita. Ante ello, el representante del Ministerio Público dispuso la ejecución inmediata de acciones de interdicción conforme al Decreto Legislativo N.º 1100, procediéndose a la destrucción e inutilización de los campamentos, bienes y utensilios utilizados para la actividad ilegal, acciones ejecutadas por la UNIDPMA PNP Ica bajo conducción fiscal.

El Ministerio Público informó que se iniciará investigación penal por el presunto delito de minería ilegal agravada, desarrollándose diligencias preliminares destinadas a identificar a los responsables.

