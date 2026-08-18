Fuertes ráfagas de viento afectaron varias viviendas en el caserío de Liscay, distrito de San Pedro de Huacarpana, en la provincia de Chincha, generando daños principalmente en los techos.

Daños en la zona

Uno de los casos más graves se registró cuando el techo de una vivienda, construido con madera y calamina, colapsó por completo y cayó sobre la vía. El desplome también ocasionó destrozos en el interior del inmueble.

Los fuertes vientos también provocaron daños en otras viviendas de la zona, cuyos techos resultaron afectados por la intensidad de las ráfagas.

Ante la emergencia, las autoridades del distrito iniciaron la evaluación de los daños registrados en el sector, con la finalidad de recopilar información y elevar un informe a la Plataforma Regional de Defensa Civil.

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