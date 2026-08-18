Un llamado urgente a la solidaridad viene realizando la comunidad educativa y la población de Pisco en favor de Joel Pérez Unocc, estudiante del 5.º grado “B” de la I.E. 22716 Carlos Noriega Jiménez, ubicada en Santa Cruz, distrito de Paracas, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital San Juan de Dios de Pisco tras sufrir un grave accidente. Su delicado estado de salud ha generado preocupación entre sus familiares, compañeros, docentes y personas cercanas, quienes se han unido para acompañarlo en este difícil momento.

Apoyo y solidaridad

Ante esta situación, sus familiares solicitan el respaldo de la población para poder afrontar los gastos médicos, hospitalarios y de recuperación que demanda su tratamiento. Asimismo, invocan a la comunidad a mantener a Joel presente en sus oraciones y enviarle mensajes de fortaleza, mientras continúa luchando por superar las consecuencias del accidente. Desde su institución educativa también se espera que la solidaridad de los pisqueños permita brindar un importante apoyo a la familia en estas horas difíciles.

Las personas que deseen colaborar pueden realizar sus aportes a través de Yape al número 926 418 929, registrado a nombre de Tarsila Unocc Ichpas. La familia agradeció profundamente cada muestra de solidaridad y pidió compartir este llamado para que llegue a más personas y se pueda sumar ayuda para Joel. Hoy, Pisco se une por Joel, con la esperanza de que el joven estudiante pueda superar este complicado momento y regresar pronto junto a sus seres queridos.

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