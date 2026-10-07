La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica intervino el lunes 5 de octubre del año en curso ante una presunta invasión del Paisaje Arqueológico Carhuas 1C, ubicado en el distrito provincia y departamento de Ica, donde se constató la instalación de siete estructuras precarias de palos y esteras en un área aproximada de 1645 metros cuadrados.

Invasión en área protegida

Durante la inspección, el personal de Cultura informó a los involucrados sobre la condición de protección e intangibilidad del área y solicitó el cese inmediato de las actividades. Ante la negativa y el riesgo de afectación al patrimonio, se solicitó la intervención de la Policía Nacional del Perú, quienes se trasladaron hasta la zona.

Como resultado de la intervención, se logró detener la ocupación del área protegida. Las personas involucradas quedaron en calidad de detenidas, se suscribió el acta de intervención y el caso fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, quien ha dispuesto realizar las diligencias preliminares a primera hora de ayer.

“La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica reafirma su compromiso con la protección y defensa del Patrimonio Cultural de la Nación, actuando de manera inmediata y articulada con las autoridades competentes frente a cualquier intervención no autorizada que pueda ponerlo en riesgo”, se indicó desde la DDC Ica.

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