Decenas de personas que compraron terrenos a la Empresa Constructora Carhuaz, muestran su preocupación luego de que tras varios años de cumplir con el pago total por miles de soles, hasta la fecha no se realiza la entrega del lote, en muchos casos ni siquiera la minuta, por lo que temen se encuentren vinculados a presuntos casos de estafas.

Testimonios de compradores

Por varios meses los compradores intentan contactar a la empresa a través del teléfono, pero ante el nulo contacto, decidieron apersonarse hasta las instalaciones de la empresa en la Urb. San José, reclamando por qué no se da la formalización en sus proyectos “Las Palmeras de Carhuaz” y “Lomas de Carhuaz”, pese a que terminaron de cumplir las más de 40 cuotas en los años 2021 y 2022, y ni siquiera en la I etapa hay trabajos urbanísticos concluidos.

Es el caso de Luis Abelardo Bendezú, quien en enero del 2022, terminó de pagar 16 mil soles en 40 cuotas por un terreno de 120 metros cuadrados en la II etapa de Las Palmeras de Carhuaz, y a pesar que le informaron que la entrega del predio sería en mayo del año pasado, ha pasado cerca de 8 meses y continúa en la espera.

”Me dijeron que me iban a entregar la independización en mayo del 2022, luego en noviembre y nunca me han atendido y me dan un número de área legal y nunca responden, he ido a la oficina y antes tenían un letrero que decía Las Palmeras de Carhuaz y ahora ya lo sacaron. Solamente me entregaron una minuta que no tiene firma del gerente y ningún representante”, declaró.

La misma preocupación es manifestada por Edwin Botello Núñez, él compró dos lotes de 140 metros cuadrados cada uno, por un precio total individual de 10 mil 500 soles. Terminó de pagar a principios del 2021, han transcurrido dos años y la empresa tampoco le ha otorgado el predio, además señaló que una visita de campo pudo evidenciar poco avance en el proyecto y en su contrato no figura en qué etapa se sitúa su terreno.

En el caso de Antoni Tinco Huamán, del mismo modo desde el 2019 compró dos lotes de 160 metros cuadrados por 35 mil soles en conjunto, su predio debe estar situado en la III etapa de Las Palmeras de Carhuaz, en su caso culminó el pago en junio del 2022 y hasta la fecha no le han otorgado ni el documento de la minuta y señala que la comunicación de la empresa es casi nula.

Los compradores esperan la entrega de sus terrenos por un largo periodo, sin embargo la empresa ha extendido su proyecto hasta una séptima etapa, y así como ellos, también están en la espera Nancy Moyano, Efraín Paredes, María Peña, Leticia Aguirre, Juan Aguirre, Rosmery García, Jose Conislla, Jessica Vicuña, Betty Jáuregui, Luis Astocaza, Jimmy Misaico, Annel Echegaray, Rubén Huamaní, Javier Cerezo, Frank Pino, Sonia Pino Virgilio Sarmiento, Javier Moyano y otros; quienes llegaron hasta el frontis de la empresa a reclamar sean atendidos y saber la situación real sobre la adquisición del terreno.

El administrador de la empresa, Diego Ayala Quispe, sostuvo una reunión con representantes de los compradores, y entre los puntos dijo que mañana lunes 13 de febrero se elevará el pliego de reclamos a los altos directivos. También explicó que el retraso en la entrega de predios habría sido por la pandemia de la COVID-19, que motivó a que los trabajos de construcción en la zona se paralicen, también se contratarán otras 10 personas adicionales para darle celeridad a los trabajos y se fijará nuevas fechas de entrega de terrenos para los clientes que ya cumplieron con la totalidad del pago.

Sin embargo, estas versiones son poco convincentes para los compradores, quienes aducen que la empresa no tendría la habilitación urbana por parte de la Municipalidad Provincial de Ica, y por ende no hay gestiones finales para la independización de los terrenos.

