El club Sporting Cristal anunció la contratación del técnico brasileño Zé Ricardo como nuevo entrenador de su primer equipo, con vínculo vigente hasta diciembre de 2027.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución celeste confirmó la llegada del estratega de 54 años, quien asumirá el cargo en reemplazo del saliente Paulo Autuori.

Zé Ricardo cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol internacional, tras dirigir a clubes de renombre en Brasil como Flamengo, Botafogo, Cruzeiro y Vasco da Gama. Además, ha tenido experiencias en ligas de Catar y Japón.

Con su incorporación, Sporting Cristal apuesta por una línea de trabajo vinculada a la escuela brasileña, con el objetivo de fortalecer el rendimiento del equipo en las próximas temporadas.