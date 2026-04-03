El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú, presidió la Misa de la Cena del Señor en el marco de Semana Santa, ceremonia en la que realizó el tradicional lavado de pies a 12 niños como símbolo de servicio y humildad.

Durante la jornada también se impulsaron acciones solidarias en favor de ollas comunes y comedores parroquiales mediante la donación de víveres.

En su homilía por el Jueves Santo, el prelado ofreció diversas reflexiones dirigidas a la ciudadanía, incluyendo un mensaje enfocado en el contexto de las Elecciones Generales 2026.

Castillo exhortó a los peruanos a emitir un voto consciente, basado en la reflexión sobre los candidatos, priorizando a quien pueda “realmente servir” al país. En ese sentido, pidió sabiduría para no equivocarse al momento de elegir.

A pocos días de los comicios, el cardenal hizo un llamado a asumir el sufragio con madurez y responsabilidad, instando a optar por la candidatura que consideren más justa y comprometida con el bienestar de la población.