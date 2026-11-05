En Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori encabezó la suscripción del Pacto Multisectorial para Prevenir y Reducir la Anemia Materno-Infantil, que busca disminuir en 50% la prevalencia de esta enfermedad en los próximos cinco años. La meta es pasar del 34,9% registrado actualmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 17,4% en 2031.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales. También participaron los ministros de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Producción, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Cultura.

La ministra Maritza Canales señaló que cumplir el objetivo de reducir la anemia en un 50% requiere un trabajo conjunto entre el Midis y el Minsa, como parte de la Intervención Articulada Multisectorial, puesta en marcha el 22 de agosto de 2026.

La estrategia contempla una primera etapa de implementación en cinco departamentos: Puno, Loreto, Cajamarca, Ayacucho y Lima Periferia, donde se intervendrá en 19 distritos. Entre las principales acciones figuran el diagnóstico temprano, el seguimiento a mujeres gestantes y la distribución de suplementos para niños menores de 12 meses.

Para alcanzar la meta de reducir la anemia en un 50%, las entidades del Estado tendrán responsabilidades específicas. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encargará de garantizar el acceso a agua potable y clorada en las zonas rurales, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) tendrá a su cargo las atenciones médicas, las jornadas de desparasitación y los tamizajes.

En tanto, el Ministerio de Educación impulsará la promoción de hábitos alimenticios saludables en los colegios. El Ministerio de Cultura velará por la pertinencia lingüística en las comunidades originarias, hispanas e indígenas; el Ministerio de la Producción fomentará la innovación alimentaria, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego promoverá el fortalecimiento de los insumos procedentes de la agricultura familiar.

Como parte de la estrategia, el Midis articulará el trabajo de los programas sociales Juntos, Cuna Más y PAIS, a través de las Plataformas Itinerantes de Asistencia Social. Además, se implementarán incentivos para los gobiernos locales mediante el Sello Municipal y el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED).

En cuanto al financiamiento, la ministra Maritza Canales anunció una cartera de 53 millones de soles que se ejecutará mediante los mecanismos de Obras por Impuestos (OxI) y Servicios por Impuestos (SxI). Estos recursos estarán destinados a respaldar las acciones orientadas a reducir la anemia en un 50% en todo el país.