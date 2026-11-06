La bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley para extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028.
La iniciativa, impulsada por la diputada Analí Márquez, también propone realizar un censo de pequeños mineros y verificar las concesiones mineras consideradas ociosas.
Sobre esta propuesta, el senador Daniel Barragán, presidente de la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, señaló que una eventual ampliación debe beneficiar a quienes ya iniciaron el proceso de formalización. Los demás casos, indicó, deberán pasar por una evaluación.
Por otro lado, Barragán informó que la comisión recibirá en próximas sesiones la exposición del proyecto de Ley de Minería en Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE), elaborado por el Poder Ejecutivo.
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