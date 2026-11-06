La presidenta Keiko Fujimori cumplió 100 días en el cargo, pero también lo hicieron los diputados y senadores del Congreso de la República elegidos para el periodo 2025 - 2026.

Bajo la nueva modalidad del Parlamento Bicameral hay cosas que no han cambiado: proposiciones legislativas por cantidad.

De acuerdo con información revisada por Correo, de las 516 iniciativas legislativas presentadas en los 100 primeros días en el Congreso, solo el 5% tienen un dictamen.

Fuerza Popular, la bancada de Gobierno, tiene solo un dictamen aprobado. Foto: Fuerza Popular.

NÚMEROS

En lo que va de la actual legislatura se han presentado proyectos por cantidad.

En los 100 primeros días, el portal del Congreso suma 516 proyectos distribuidos de la siguiente manera: Buen Gobierno (28), Obras (46), Fuerza Popular (72), Ahora Nación (83), Renovación Popular (128) y Juntos por el Perú (154).

Sin embargo, como se ha dicho en varias oportunidad, cantidad no implica calidad, menos aún celeridad para hacer efectivas dichas propuestas.

Para que un proyecto avance hasta la Cámara de Diputados, la comisión debe tener un dictamen aprobado, esto es una documento que contiene una exposición de los motivos de la propuesta, la recomendación de las instituciones y cómo queda redactada la fórmula legal.

Por ejemplo, Juntos por el Perú (JP) presentó 154 iniciativas, pero ese total, solo siete tienen un dictamen.

Es decir, solo el 4.56% de las propuestas que plantearon, tienen hasta el momento el texto que sirve como base para su aprobación en el Pleno de la Cámara Alta.

Renovación Popular es la segunda bancada con más proyectos presentados (128), pero al igual que JP, tiene un avance muy breve.

A la fecha tiene cuatro dictámenes, lo que equivale al 3.13%.

Un dato no menor es que Fuerza Popular (FP), la bancada del partido de Gobierno, es la que tiene el porcentaje menor cuando se habla de dictámenes.

De las 72 propuestas que han planteado, solo una tiene dictamen, es decir, un 1.39% (ver infografía).

Estos son los proyectos presentados por las bancadas en los 100 primeros días. (Infografía diario Correo)

DISTRIBUCIÓN

Los 24 proyectos que ya tienen un dictamen fueron aprobados en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la que lidera el ranking es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que dirige la diputada Catherin Palomino de JP.

El mencionado grupo de trabajo tiene 16 dictámenes aprobados.

Aquí destaca el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, referido a la extinción de dominio.

El texto busca restablecer la independencia de este procedimiento respecto de los procesos penales, de manera que el Estado pueda solicitar la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas, sin necesidad de esperar una sentencia penal definitiva.

También se aprobó el dictamen que propone modificar las reglas la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.

Se busca establecer un límite proporcional al periodo durante el cual deja de contabilizarse el tiempo que tiene el Estado para perseguir un delito.

Además, se aprobó el dictamen que deroga la Ley N°32130, ley que facultó a la Policía Nacional del Perú a tener la investigación preliminar de los casos.

En segundo lugar se encuentra la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría que lidera Paola Martínez de Renovación Popular.

Allí se han aprobado cinco dictámenes.

Entre los textos aprobados está el dictamen denominado “ley que fortalece la eficiencia de la gestión de riesgos de desastres en los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

También está el decreto legislativo que aprueba un régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, para incorporar incentivos meritocráticos a favor de los egresados de los cursos y programas.

En la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera a cargo de José Marcelo Salazar (Ahora Nación), se han aprobado dos dictámenes.

Entre ellos está la proposición legislativa que prorroga la vigencia del reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas (IGV) y de la exoneración del Impuesto a la Renta a las regalías por derechos de autor.

En la Comisión de Salud hay un dictamen aprobado.

Se trata de la proposición legislativa que fortalece la atención médica y la vigilancia epidemiológica para la población afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas derivadas de la actividad minera.

Renovación Popular presentó varias iniciativas, pero pocas tienen un dictamen en comisión (Foto: César Bueno)

BALANCE

Por otro lado, en los primeros 100 días del actual Congreso Bicameral, el principal foco de atención fue la aprobación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

Luego de un debate en comisiones, propuestas de archivo y un bloqueo desde un sector de la oposición, el Parlamento aprobó otorgar facultades.

Aunque dicho pedido se hizo tras dos meses de la presentación, con un recorte en el plazo original de 120 días a 90 días, así como una reducción de ocho a dos materias.

Al igual que gestiones anteriores, el Congreso actual también ha tenido más de un padre de la patria con cuestionamientos.

Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, el diputado Julián Pérez Mallqui de JP ya tiene un informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por 120 días sin goce de haber, por presuntamente haber agredido a su expareja.

Incluso, la sanción podría votarse la próxima semana.

El izquierdista también debe responder por haber contratado a la abogada Ketty Susana Landeo Quiñones, su presunta pareja, como técnico de su despacho.

Este caso ya es evaluado en la Comisión de Ética.

Su colega de bancada, la diputada Catherin Palomino, es investigada en Ética por presuntamente haber solicitado a su personal la compra de cuadros y adornos para su oficina, así como la adquisición de alimentos.

De ser suspendida, sería la primera con un caso denominado de “mochasueldos”.

Además, en las dos primeras semanas de gestión, personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentó por una oficina del Congreso.

Otro hecho lamentable, pero de recordación, fue la pelea del ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví de JP.

Durante una sesión de la Comisión de Constitución, protagonizaron un altercado que casi termina en una agresión física de ambas partes.