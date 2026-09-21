El debate entre los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima comienza este lunes 21 de septiembre. El encuentro es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Debido a la cantidad de postulantes, la participación de los candidatos fue organizada en dos jornadas. La primera tendrá lugar este lunes 21 de septiembre y reunirá a 13 candidatos en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, a las 8:00 p.m.

Durante esta jornada, los participantes deberán pasar por cuatro bloques:

Presentación y visión de Lima: Cada candidato expondrá sus principales propuestas y su perspectiva sobre el futuro de la ciudad.

Cada candidato expondrá sus principales propuestas y su perspectiva sobre el futuro de la ciudad. Debate directo y confrontación: Los postulantes intercambiarán posiciones y responderán a sus contendores.

Los postulantes intercambiarán posiciones y responderán a sus contendores. Preguntas ciudadanas: Este segmento estará dividido en dos partes, identificadas como 3A y 3B.

Este segmento estará dividido en dos partes, identificadas como 3A y 3B. Mensaje de cierre: Cada candidato tendrá un espacio final para dirigirse a los ciudadanos.

¿Cómo será el debate municipal?

Cada candidato dispondrá de un minuto y medio para exponer su visión sobre Lima y contará con el mismo tiempo para brindar su mensaje final. El orden de participación, así como la conformación de las duplas y ternas que intervendrán en los diferentes bloques, fue establecido mediante un sorteo realizado por el JNE.

Uno de los segmentos estará dedicado a las preguntas de la ciudadanía, seleccionadas a partir de las 4,921 consultas recibidas durante la campaña “Pregúntale a tu candidato/candidata”.

En el segmento 3A, los postulantes responderán preguntas en duplas y ternas. Luego, en el segmento 3B, denominado “Sin rodeos”, deberán responder inicialmente con un “sí” o un “no” y, posteriormente, explicar su posición.

El segundo bloque estará enfocado en el intercambio directo entre los candidatos. Cada dupla o terna dispondrá de tres minutos para plantear preguntas, responderlas y realizar sus respectivas réplicas.

¿Quiénes estarán en la primera jornada de este lunes 21?

Un total de 13 candidatos participarán este lunes 21 en la primera jornada. El orden de intervención fue definido previamente mediante sorteo:

Samir Frank Quispe Caballero , de Batalla Perú.

, de Batalla Perú. Ricardo Belmont Cassinelli , del Partido Cívico Obras.

, del Partido Cívico Obras. Carlos Bruce Montes de Oca , del Partido Democrático Somos Perú.

, del Partido Democrático Somos Perú. Victoria Betzabé La Cruz Garcés , del Partido Morado.

, del Partido Morado. Segundo Valdez Zavala , del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap).

, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap). Elio Fernando Riera Garro , de Alianza para el Progreso.

, de Alianza para el Progreso. Sandro Caller Gutiérrez , del Partido Patriótico del Perú.

, del Partido Patriótico del Perú. Flor de María Hurtado Valdez , del Partido Demócrata Verde.

, del Partido Demócrata Verde. Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar , de Juntos por el Perú.

, de Juntos por el Perú. Luis Alberto Huette Tolentino , del Partido Político Pueblo Consciente.

, del Partido Político Pueblo Consciente. Susel Ana María Paredes Piqué , de Ahora Nación.

, de Ahora Nación. Daniel Belizario Urresti Elera , de Podemos Perú.

, de Podemos Perú. Yehude Simon Munaro, de la Coalición Transformadora Tierra Verde.

¿Quiénes se enfrentarán en el debate?

El sorteo realizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió los cruces que marcarán el segundo bloque del debate. Los candidatos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Sandro Caller Gutiérrez , del Partido Patriótico del Perú, frente a Daniel Belizario Urresti Elera , de Podemos Perú.

, del Partido Patriótico del Perú, frente a , de Podemos Perú. Elio Fernando Riera Garro , de Alianza para el Progreso, frente a Luis Alberto Huette Tolentino , del Partido Político Pueblo Consciente.

, de Alianza para el Progreso, frente a , del Partido Político Pueblo Consciente. Yehude Simon Munaro , de Tierra Verde, frente a Carlos Bruce Montes de Oca , de Somos Perú.

, de Tierra Verde, frente a , de Somos Perú. Victoria Betzabé La Cruz Garcés , del Partido Morado, frente a Ricardo Belmont Cassinelli , de Obras.

, del Partido Morado, frente a , de Obras. Segundo Valdez Zavala , del Frepap, frente a Susel Ana María Paredes Piqué , de Ahora Nación.

, del Frepap, frente a , de Ahora Nación. La única terna estará conformada por Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar, de Juntos por el Perú; Flor de María Hurtado Valdez, del Partido Demócrata Verde; y Samir Frank Quispe Caballero, de Batalla Perú.

Preguntas de los ciudadanos

El tercer segmento del debate estará dividido en dos partes. En la primera, denominada 3A, los candidatos se distribuirán en los siguientes grupos:

Frepap – Podemos Perú

Alianza para el Progreso – Partido Patriótico del Perú

Somos Perú – Ahora Nación

Obras – Juntos por el Perú

Partido Político Pueblo Consciente – Tierra Verde

Partido Demócrata Verde – Batalla Perú – Partido Morado

En la segunda parte, el segmento 3B, denominado “Sin rodeos”, los cruces serán:

Alianza para el Progreso – Partido Morado

Frepap – Ahora Nación

Obras – Somos Perú

Partido Demócrata Verde – Podemos Perú

Partido Patriótico del Perú – Tierra Verde

Partido Político Pueblo Consciente – Batalla Perú – Juntos por el Perú

¿Cómo será el cierre del debate?

La jornada concluirá con el mensaje final de cada uno de los 13 candidatos. El orden de participación fue definido mediante sorteo y quedó establecido de la siguiente manera:

Partido Patriótico del Perú Podemos Perú Frepap Obras Alianza para el Progreso Batalla Perú Partido Morado Partido Demócrata Verde Juntos por el Perú Tierra Verde Ahora Nación Somos Perú Partido Político Pueblo Consciente

MINUTO A MINUTO

7:03 pm.

El candidato Daniel Urresti de Podemos Perú arribó a la Biblioteca Nacional, en San Borja, para participar en la primera fecha del Debate Municipal 2026.

6:36 p.m.

Yehude Simon llegó a los exteriores de la Biblioteca Nacional, en San Borja, donde se desarrolla la primera jornada del Debate Municipal 2026. El candidato, quien postula por la agrupación política Tierra Verde, arribó al lugar previo al inicio de las actividades programadas para este lunes.

(Foto/Captura: Canal N)

6:25 p.m.

Simpatizantes de distintas agrupaciones políticas se reúnen en los exteriores de la Biblioteca Nacional, en San Borja, para respaldar a sus respectivos candidatos durante la primera jornada del debate electoral rumbo a las Elecciones Municipales 2026. (Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec)