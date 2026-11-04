Un conductor de transporte público resultó herido luego de que delincuentes armados dispararan contra el bus que manejaba en Chorrillos.
El vehículo pertenece a la empresa Consorcio Santo Cristo S.A., conocida como la línea 91, y fue atacado mientras cumplía su recorrido habitual con pasajeros a bordo.
El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Guardia Civil con la calle Los Meteoros. A consecuencia de los disparos, el chofer perdió el control de la unidad, que terminó impactando contra los árboles ubicados en la berma central. Según la Policía Nacional, el bus estuvo a punto de subir por completo a esta zona.
El conductor fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora para recibir atención médica. En tanto, agentes policiales llegaron al lugar para recoger evidencias y recabar los testimonios de los pasajeros.
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