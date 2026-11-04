Momentos de preocupación se vivieron en el Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo, luego de que las lluvias provocaran filtraciones de agua en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales (UCINA), donde permanecen internados bebés prematuros que requieren atención especializada.

El agua comenzó a caer en grandes cantidades desde el techo del ambiente hospitalario, obligando al personal de salud a movilizar las incubadoras y poner a resguardo a los pequeños pacientes para evitar que resultaran afectados.

Según señalaron trabajadores del establecimiento, la principal preocupación era el riesgo de un cortocircuito, debido a que sobre las baldosas del techo se encuentran instalaciones eléctricas que podrían entrar en contacto con el agua.

“Se tuvo que mover a los pacientes ante el riesgo de un corto circuito”, manifestaron los trabajadores, quienes alertaron sobre las condiciones en las que se brinda atención a los recién nacidos.

Filtraciones también afectaron otros ambientes

El problema no se limitó al área neonatal, pues también se reportó el ingreso de agua en las instalaciones destinadas al cuerpo médico del hospital.

En esta ocasión, el área de farmacia no resultó afectada, debido a que anteriormente fue trasladada a los ambientes de la antigua Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, luego de reiteradas denuncias por filtraciones.

Este nuevo incidente vuelve a poner en evidencia las deficiencias de infraestructura del Hospital El Carmen, donde las lluvias continúan afectando ambientes destinados a la atención de pacientes vulnerables.

La situación genera preocupación por la seguridad de los bebés prematuros y del personal sanitario, ante la necesidad de adoptar medidas que eviten nuevas filtraciones y posibles accidentes eléctricos.