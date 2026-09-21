Familiares, amigos y vecinos de Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash conocida como “China Polo”, se reunieron este lunes 21 de septiembre en Comas para acompañar sus restos y exigir el esclarecimiento de su asesinato. Sus restos fueron velados inicialmente de manera privada en un inmueble ubicado en el jirón Huascar, pero posteriormente fueron trasladados a una losa deportiva.

Hasta ese lugar llegaron personas cercanas a la candidata para participar de la despedida y reclamar que las investigaciones permitan determinar a los responsables del crimen. Los asistentes recordaron a Aponte por su actividad como comunicadora y su participación en la vida política de Áncash.

Una de las personas presentes también pidió que sus cuatro hijos reciban fortaleza tras la pérdida y que el caso continúe siendo investigado.

“Una mujer que dio su vida contra la corrupción, y les pedimos a sus hijos e hijas fuerza y fortaleza. Pero estamos acá, para exigir justicia. Que este crimen no quede en vano o en una estadística más como siempre pasa en este Perú...”, afirmó.

El asesinato ocurrió en Caraz, Áncash, mientras la candidata realizaba actividades relacionadas con su campaña. Sus familiares esperan que las diligencias permitan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes participaron en el crimen.