A pesar de que durante los últimos años el Gobierno Regional (GORE) La Libertad, primero con el exgobernador César Acuña Peralta y ahora con su sucesora Joana Cabrera Pimentel, hizo las gestiones para lograr la reactivación de las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), el Ejecutivo tomó la decisión demasiado tarde y el tiempo que resta de esta administración regional no le alcanzará para ver culminada esta megaobra de irrigación.

En efecto, el último miércoles, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli Ruiz, anunció que en setiembre se firmaría el contrato con la empresa que ejecutará la obra de la Línea del Sifón N°3 Virú y un canal de 3.5 kilómetros que son componentes de la primera fase de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh).

De la misma manera, precisó que en diciembre se reiniciarían las obras en la Presa Rafael Quevedo, Es decir, cuando Joana Cabrera y su equipo técnico estén de salida del GORE La Libertad.

FINANCIAMIENTO

Es preciso indicar que para ejecutar los trabajos de la Línea del Sifón N° 3 Virú y el saldo de obra de la presa, cuyo avance físico actual es del 70%, se necesita de al menos S/ 400 millones.

En un primer momento, se deslizó la posibilidad de que el GORE La Libertad cofinancie la Línea del Sifón N° 3 Virú con una transferencia al Midagri de S/ 70 millones, pero ayer el gerente general del PECh, Jhon Cabrera Carlos, mencionó que “por diferentes situaciones no hay transferencias por hacer”.

No obstante, no precisó con cuánto dinero se reiniciarían los trabajos en setiembre.

Este Diario también se comunicó con el gerente general del GORE La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, pero se excusó de declarar alegando que se encontraba en una reunión.

Sin embargo, es importante mencionar que la Ley de Crédito Suplementario Autoriza al GORE La Libertad realizar en cualquier momento transferencias económicas al Midagri para el cofinanciamiento de la III Etapa del PECh.

El ingeniero Edilberto Ñique Alarcón, exgerente del PECh, opinó que no tiene sentido que inicien trabajos en la Línea del Sifón N° 3 Virú, cuando lo determinante es que se concluya la presa, ya que dicha obra es la que garantizará el volumen de agua que se necesita para toda la III Etapa. “El proyecto Chavimochic está sin rumbo”, agregó el ingeniero.

Mónica Sánchez Minchola, coordinadora del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, señaló que no es correcto que el GORE La Libertad tenga intenciones de realizar algún desembolso de dinero para esta fase del proyecto, toda vez que la unidad ejecutora de estas obras fue transferida al Midagri y es esta entidad la que tiene que destinar los recursos o solicitarlos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con la culminación integral de Chavimochic III, se proyecta incorporar 63 mil nuevas hectáreas, mejorar el riego de 48 mil hectáreas, generar más de 150 mil empleos directos adicionales y superar los US$ 2,000 millones adicionales en agroexportaciones anuales.

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