Con el argumento de que se encontraba dirigiendo operativos relacionados al secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla (31), el jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, se excusó ayer de no poder presentarse ante el pleno del Consejo Regional de La Libertad para exponer su plan de trabajo a fin de hacer frente a la ola criminal que golpea a esta parte del país.

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El alto oficial envió a la coronel PNP Roxana Malpica Pimentel para que sustente su dispensa.Tras escucharla, los consejeros no tomaron a bien el hecho de que el jefe policial no acuda a la citación, precisamente ahora que la ciudadanía necesita de información clara de lo que se está realizando para enfrentar a la delincuencia.

NO OPINA

El consejero por la provincia de Pataz, Luis Rodríguez Ponce, solicitó que la coronel PNP Roxana Malpica responda a algunas interrogantes, pero la oficial respondió que no estaba autorizada para ello, ya que el caso del secuestro del empresario se encuentra en proceso de investigación.

Tampoco respondió cuando se le preguntó cuál era el uso que se les da a las cámaras de videovigilancia y drones que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad cedió a la Policía Nacional.

La consejera por la provincia de Virú, Edfdy Camacho, propuso volver a citar al general PNP Ricardo Espinoza, pues hay muchos temas que requieren de una explicación.