La Policía Nacional se vio obligada ayer a reforzar el resguardo en los exteriores de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, debido a la protesta que protagonizó un nutrido grupo de familiares de los cinco detenidos acusados de presuntamente perpetrar el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla (31) y acabar con la vida de otras cuatro personas.

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Los parientes de los investigados Frank Junior Quezada Cruz (23), Julio Zavaleta Quezada (19), César Iván García Rivera (20), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19) y José Miguel Cherrepe Dávila (18). exigieron a los altos mandos policiales que salgan y expongan las evidencias que tienen en contra de los detenidos.

MANOS AL FUEGO

Miguel Bocanegra Meza, padre de Ángel Bocanegra Linares, aseguró que tiene “pruebas” de que su hijo estaba durmiendo en su casa el día que se cometió el secuestro y la masacre.

“Pero, según me explica el abogado, la Policía Nacional dice que mi hijo ha ejecutado el crimen. El eslogan de la Policía es honor y libertad. Yo les pido que tengan honor y reconozcan que se equivocaron y que vayan a buscar a los verdaderos culpables”, enfatizó.

En tanto, Fiorela Dávila, madre de José Cherrepe Dávila, sostuvo que su hijo trabaja en construcción y que tiene fotografías en las que se le ve laborando en las obras. “Es injusto lo que están haciendo”, agregó.

Quienes también se pronunciaron fueron los parientes de Frank Quezada Cruz. Ellos manifestaron que el detenido es hincha del club Alianza Lima y el día domingo se encontraba en el distrito de Laredo reunido con miembros de la barra. “Tenemos fotos y videos. Él toca el bombo en la barra”, agregaron.

Al ver al general PNP Víctor Revoredo, actual jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), los manifestantes le exigieron que muestre las evidencias que tiene contra los cinco detenidos. “¿Cuáles Pulpos? No sabes lo qué dices. Nunca han agarrado a ningún Pulpo”, le increparon.