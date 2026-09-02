El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue liberado en las inmediaciones de la carretera Trujillo-Huanchaco tras permanecer cerca de 40 horas retenido por sus captores. Trascendió que su liberación se dio luego de que su familia supuestamente realizara un pago de 3 millones de soles.

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ACCIONES

La Policía Nacional del Perú (PNP) reveló que la víctima fue abandonada en una zona del norte de la provincia de Trujillo. “En la carretera a Huanchaco”, indicó el general PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Asimismo, durante el cautiverio, la familia recibió una fotografía del empresario atado, además de un audio en el que suplicaba por su vida: “Cumple, por favor, sino me van a matar”.

POR VENGANZA

En el programa Siempre a las 8 del Diario El Comercio, la periodista Milagros Leiva presentó un audio con revelaciones clave sobre el caso. En la grabación se escucha al comandante general de la PNP, general Óscar Arriola Delgado, interrogar a uno de los detenidos. Este confesó que el objetivo inicial era asesinar al hombre de negocios, pero finalmente optaron por extorsionar a la familia. “A mí me dijeron ‘seco con pescado’. Secuestro con piso (matar)”, señaló uno de los presuntos autores del rapto.

Asimismo, el delincuente reveló que Jenss Lara contaba originalmente con el “chalequeo” de la organización criminal “Los Pulpos”. Sin embargo, decidió cambiarse a la banda rival “La Jauría”, lo que que habría desatado la furia de Oscar Cruz Basilio, alias “Oscar”.

“Ese minero estaba de la mano con ‘Oscar’, pero dijo que no lo cuidaban bien, que le paraban robando, y se fue con la ‘J’”, confesó el detenido, confirmando que el ataque fue una represalia.

INVESTIGAN

Mientras se continúan con las pesquisas correspondientes, el Poder Judicial determinó 15 días de detención preliminar para los cinco detenidos que, de acuerdo con la PNP, estarían implicados en el rapto y en el cuádruple asesinato.

Se trata de Frank Junior Quezada Cruz (23), Julio Zavaleta Quezada (19), César Iván García Rivera (20), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19) y José Miguel Cherrepe Dávila (18).