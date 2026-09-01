Jhonsson Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, fue detenido en Bolivia tras un trabajo conjunto de inteligencia entre la Policía Nacional del Perú y las autoridades de ese país.

El presunto cabecilla de Los Pulpos era buscado por investigaciones relacionadas con extorsiones, secuestros y otros hechos violentos, principalmente en Trujillo.

Durante el tiempo que permaneció prófugo, Cruz Torres habría recurrido a cambios físicos para evitar ser reconocido.

Enero de 2026

Se conoció que Jhonsson se había modificado el rostro y ondulado el cabello, mientras que posteriormente nuevas imágenes mostraron que al momento de su captura lucía el cabello lacio y presentaba diferencias en sus facciones.

El general Franco Moreno Panta, de la Tercera Región Policial de Bolivia, señaló que el investigado habría adoptado distintas medidas para proteger su identidad.

“Existen cambios físicos, es normal en cualquier persona que tiene que rendir cuentas por cadena perpetua haya tomado todas sus medidas de seguridad físicas, pero lo que le queda es el alma maligna que tiene, eso nadie se lo va a quitar”, indicó.

A los cambios en su apariencia se sumaría el presunto uso de una identidad falsa. Las investigaciones permitieron ubicar un documento boliviano falsificado a nombre de Antonio Saavedra Quispe, que habría sido utilizado por Cruz Torres.