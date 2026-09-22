Un menor con habilidades especiales se salvó de morir en un incendio suscitado en su vivienda de la avenida Juan Moore intersección con la avenida Manuel Cuadros, en el límite de los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza en la ciudad de Tacna.

Un bombero lo rescató cuando se encontraba solo en el segundo piso del inmueble. Las llamas originadas en el primer nivel generaron una gran humareda que llegó rápidamente al segundo piso.

Bombero héroe lo salvó

El “hombre de rojo” se abrió paso entre la humareda, llegó al segundo nivel, cubrió el niño con una frazada y salió al exterior en medio del calor sofocante. El infante se encontraba solo durante el siniestro ya que su madre había salido minutos antes a buscar a sus otras dos hijas.

El siniestro fue atendido por personal de las compañías 24 y 99 así como un vehículo contra incendio y una ambulancia. El niño se encontraba estable pero recibió oxígeno y estaba recuperándose dentro de una ambulancia acompañado por su madre y dos hermanitas.

¡No dejar aparatos enchufados!

Personal de Bomberos indicó que la población debe evitar dejar las cocinas y equipos encendidos así como aparatos enchufados, a fin de aminorar los riesgos de que se origine un siniestro.

Se sospecha que un cortocircuito inició la quemazón. Todos los muebles de la sala y comedor del primer piso quedaron carbonizados, mientras que la segunda planta fue afectada por el humo.