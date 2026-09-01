Cinco fiscales especializados en criminalidad organizada llegaron a Trujillo para investigar el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas que lo acompañaban. El hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto y las diligencias se realizan junto con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, se trasladó a la ciudad para coordinar las pesquisas. Las autoridades buscan reconstruir lo ocurrido y determinar quiénes participaron en el crimen.





Fiscalía busca evidencias

Chávez Cotrina señaló que las versiones sobre lo ocurrido deberán ser respaldadas con pruebas obtenidas durante la investigación. La Policía tendrá 15 días para recopilar evidencias que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y qué personas tuvieron participación directa o indirecta.

“Lo importantes aquí no solamente es la narrativa de cómo sucedieron los hechos, sino establecer con pruebas cada una de las afirmaciones y ese es un trabajo policial. La Policía tiene en estos 15 días acopiar evidencias sólidas y de calidad para determinar cómo sucedieron los hechos y quienes están directamente o indirectamente involucrados”, manifestó.

Detenidos permanecen en la Divincri

Los detenidos son investigados por presunta pertenencia a una organización criminal y permanecerán 15 días bajo detención preliminar en la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri). Al finalizar ese periodo, se evaluará si corresponde solicitar prisión preventiva o comparecencia restrictiva.

Las diligencias continuarán durante este periodo para esclarecer las circunstancias del secuestro y los asesinatos. Los resultados de las pericias y demás evidencias serán considerados para determinar la responsabilidad de los involucrados.