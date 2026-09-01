El Gobierno Regional de La Libertad saludó la reciente captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y cabecilla de la banda criminal “Los Pulpos” originaria de Trujillo . Sin embargo, advirtió que todavía quedan acciones pendientes y pidió al Gobierno Central reforzar la presencia policial y adoptar nuevas medidas frente a las organizaciones delictivas.

A través de un comunicado, la administración regional señaló que desde 2023 ha destinado más de S/100 millones de su presupuesto para entregar vehículos, tecnología, equipamiento e infraestructura a la Policía Nacional. Además, solicitó que los agentes de Inteligencia PNP permanezcan en La Libertad y que se atienda el déficit de más de 4 mil policías en la región.

“Ahora, exigimos una respuesta mayor del Gobierno Central: que los agentes de Inteligencia PNP permanezcan en La Libertad, que solucione la falta de más de 4 mil policías en la región y que se neutralicen definitivamente las comunicaciones desde los penales para extorsionar y dirigir delitos”, señaló el GORE.

En otra parte del pronunciamiento, pidió neutralizar de manera definitiva las comunicaciones desde los penales, al advertir que serían utilizadas para coordinar extorsiones y dirigir otros delitos.

Gobierno Regional de La Libertad tras captura de alias 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de 'Los Pulpos': "No significa que las organizaciones criminales y la corrupción hayan sido derrotadas"



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Pedido a Keiko Fujimori

La autoridad regional también reiteró su solicitud para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a Trujillo y encabece desde la ciudad una nueva estrategia nacional contra la criminalidad. La propuesta plantea convertir a La Libertad en una región piloto para implementar medidas que puedan replicarse en otras partes del país.

“Ahora, exigimos una respuesta mayor del Gobierno Central: que los agentes de Inteligencia PNP permanezcan en La Libertad, que solucione la falta de más de 4 mil policías en la región y que se neutralicen definitivamente las comunicaciones desde los penales para extorsionar y dirigir delitos”, solicitó.

Finalmente, el Gobierno Regional sostuvo que la captura de un cabecilla constituye solo un avance dentro de un objetivo mayor y recordó que la meta es desarticular las organizaciones criminales para recuperar la seguridad en Trujillo.