Un total de 204 vehículos fueron intervenidos durante dos operativos de fiscalización realizados en el kilómetro 20 de la carretera PE-10ª, sector Desvío Simbal, una importante ruta que conecta Trujillo con diferentes localidades de la sierra de La Libertad.

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Las intervenciones estuvieron a cargo del equipo operativo de fiscalización de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) y permitieron verificar las condiciones en las que vehículos y conductores vienen prestando el servicio de transporte de personas.

Durante los controles, los inspectores solicitaron licencia de conducir, SOAT, certificado de inspección técnica vehicular y certificado de habilitación vehicular.

También se verificaron documentos como la hoja de ruta y el manifiesto de pasajeros, según correspondía.

En una de estas jornadas se realizaron 97 intervenciones y se levantaron cinco actas de control. Entre las infracciones detectadas estuvieron la prestación del servicio de transporte sin autorización, unidades que no contaban con extintor y conductores cuya licencia no correspondía a la clase y categoría requerida.

Uno de los casos que requirió una acción inmediata fue el de un conductor que no contaba con licencia de conducir. Ante esta situación, se procedió al retiro de la placa de rodaje y al internamiento del vehículo en el depósito, evitando que la unidad continuara circulando y prestando el servicio de transporte.

La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, señaló que este tipo de situaciones evidencia la importancia de mantener los controles en las principales rutas de la región.“Encontrar a una persona conduciendo y transportando pasajeros sin contar con licencia es una situación que no podemos pasar por alto. No estamos hablando solamente de una infracción, sino de personas que están viajando en una unidad conducida por alguien que no está habilitado. En estos casos corresponde actuar de inmediato para evitar que continúe circulando”, indicó Urrelo Seijas.