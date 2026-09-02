El Consejo Regional de La Libertad acordó solicitar al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori la destitución del jefe de la Región Policial, general Ricardo Espinoza Cuestas, tras la ola de violencia que azota a este departamento.

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Acuerdo

La propulsora de esta iniciativa fue la presidenta de la Mesa Directiva, Leyla Espir, quien lamentó el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurridos la madrugada del último domingo.

“El general pareciera que no vive en la región La Libertad, dando declaraciones a los medios de comunicación y diciendo que los indicadores delictivos cada vez son menores en Trujillo, cuando nosotros, que caminamos día a día, que vemos las noticias, que estamos informados, sabemos que las extorsiones se han vuelto pan del día a día, que las matanzas se han vuelto cuestiones diarias. Pareciera que esto se está normalizando en la región La Libertad y no podemos permitirlo”, aseguró.

El pleno, asimismo, acordó “exhortar” al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado, a presentar su renuncia al cargo, “ante la ineficacia demostrada en la gestión de la seguridad ciudadana y la persistencia de los altos índices de criminalidad a nivel nacional y, de manera crítica, en La Libertad”.

“Tenemos que exhortar a que renuncien estas personas que hoy están en los cargos y no nos dan resultados”, acotó Leyla Espir.

A sesión

El Consejo Regional de La Libertad, además, citó “con carácter de urgencia” al ministro del Interior, César Astudillo Salcedo; a los generales Óscar Arriola y Ricardo Cuestas; y al gerente de Defensa Nacional, coronel (r) Edwin Dávila Contreras, para que respondan por los asesinatos y extorsiones perpetrados en esta parte del país.

La sesión extraordinaria se desarrollará hoy, desde las 3 de la tarde.